Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Am Samstagabend wurden bis in die Nacht hinein drei Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Im verkehrsberuhigten Martinskirchweg kam es im Zeitraum von 20:20 Uhr bis 21:30 Uhr erfreulicherweise zu keinen Verstößen. Auch in der Landauer Straße hielten sich die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zwischen 00:15 Uhr und 01:45 Uhr an die vorgeschriebenen 30 km/h. Einzig in der Kurt-Schumacher-Straße wurden im Zeitraum von 21:45 Uhr bis 00:00 Uhr vier Verstöße geahndet. Ein Verkehrsteilnehmer war bei erlaubten 50 km/h, abzüglich der Toleranz mit 102 km/h unterwegs. Neben einem Bußgeld in Höhe von 680 Euro, erwartet den PKW-Fahrer ein dreimonatiger Führerscheinentzug sowie zwei Punkte in Flensburg.

