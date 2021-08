Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Sachbeschädigung durch Graffiti

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Durch einen Zeugen wurde am 01.08.2021, gegen 11 Uhr gemeldet, dass er am alten Pumpwerk in der Eppsteiner Straße eine Spraydose mit grüner Farbe aufgefunden habe, des Weiteren sei das Pumpwerk, sowie drei in der Nähe befindliche Stromkästen mit grüner Farbe besprüht. Dies konnte durch die Streife vor Ort so festgestellt werden. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell