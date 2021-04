Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter-Unfall beim Abbiegen

Wetter (ots)

Am Donnerstag kam es auf der Kaiserstraße, gegen 15:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. In Höhe der Kreuzung Wilhelmstraße beabsichtigte ein 31-jähriger Schwelmer mit seinem Renault nach links in diese abzubiegen und übersah dabei die ihm entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 29-Jährige Skodafahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich beide Fahrer leicht verletzten. Sie wurden beide mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

