Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Rucksack aus geparktem Pkw gestohlen

Hattingen (ots)

Am Donnerstag machten sich Unbekannte an der Elfringhauser Straße an einem geparkten VW Golf zu schaffen. Das Auto wurde von den Besitzern auf dem Wanderparkplatz an der Felderbachstraße/Elfringhauser Straße abgestellt. Zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr, schlugen die Täter die Seitenscheibe an dem Golf ein und entwendeten einen Rucksack aus dem Innenraum. In dem Rucksack befanden sich unter anderem eine Geldbörse mit Personaldokumenten sowie Bargeld und ein Kettenanhänger in Eulenform. Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Wertsachen im Auto liegen, auch wenn Sie das Fahrzeug nur kurz verlassen!

