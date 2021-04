Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch an Eingangstür schlägt fehl

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Mittwoch versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Obstwiese einzubrechen. Die Eigentümer stellten am Mittwochnachmittag an der Hauseingangstür Hebelspuren fest. Hinweise auf die Täter konnten die Eigentümer nicht geben, allerdings habe man am vorhergehenden Abend ein verdächtiges Geräusch aus Richtung Eingangstür gehört, man habe sich allerdings nichts dabei gedacht und deshalb nicht nachgeschaut.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell