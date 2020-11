Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Sachbeschädigungen im Bahnhof Haslach/Bundespolizei sucht Zeugen

HaslachHaslach (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft hat am Bahnhof in Haslach das Display eines Fahrkartenautomaten mit Farbe besprüht, wodurch dieser nun nicht mehr funktionsfähig ist. Weiter wurde eine Fahrgastanzeige sowie große Teile der Bahnhofsunterführung mit Farbe besprüht. Der Tatzeitraum kann auf den 22. November 00:00 Uhr bis zum 22. November 06:30 Uhr eingegrenzt werden. Zu Tätern liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen im Bahnhof Haslach machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Bundespolizeiinspektion Offenburg

Dieter Hutt

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

