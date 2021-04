Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Werkzeuge gestohlen

Herdecke (ots)

In der Zeit von Dienstag, 17:30 Uhr bis Mittwoch 07:00 Uhr, brachen Unbekannte in der Gahlenfeldstraße in einen Lagerraum ein. Bei dem Objekt handelt es sich um den Lagerraum eines Neubaus. Die Täter brachen das Schloss auf und entwendeten Werkzeuge der Baustelle. Entwendet wurden unter anderem eine Schlagbohrmaschine, eine Bohrmaschine, eine Handkreissäge, eine Stichsäge sowie ein Akkuschrauber.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell