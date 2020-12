Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-OstStuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (30.11.2020) an der Kreuzung Am Neckartor/Cannstatter Straße Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei legten sie ihr Augenmerk insbesondere auf die Einhaltung des Rotlichts sowie die Benutzung von Mobiltelefonen. Die Beamten stellten zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr insgesamt 52 Fahrer fest, die verbotswidrig ihr Mobiltelefon benutzen. Darüber hinaus missachteten 15 Fahrzeugführer das Rotlicht, weitere neun Verkehrsteilnehmer waren nicht angegurtet. Insgesamt ahndeten die Beamten 86 Verstöße.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell