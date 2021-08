Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Die Geschädigte parkte ihren grauen Opel Astra am 31.07.2021 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Dürkheimer Straße 17 in Frankenthal-Eppstein.

Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie gegen 19:00 Uhr ein roter PKW beim Vorbeifahren den Opel der Geschädigten streifte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Das unfallverursachende Fahrzeug müsste einen Schaden an der rechten Fahrzeugfront aufweisen.

Der Schaden an dem Opel wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

