Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Böhl-Iggelheim - Körperverletzung und Messerdrohung nach Party am Niederwiesenweiher

Böhl-Iggelheim (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag, 31.07.2021, kam es gegen 02:58 Uhr nach einer Party an der Strand Bar am Badesee Niederwiesenweiher zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen, vermutlich um eine Frau. Hierbei wurde ein 18 Jahre alter Mann aus Dannstadt-Schauernheim aus einer drei köpfigen männlichen Personengruppe heraus mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Im anschließenden Gerangel zogen zwei Männer aus der Dreiergruppe ein Messer, woraufhin sich die gebildete Menschenmenge auflöste und wegrannte. Die Dreiergruppe entfernte sich im Anschluss unerkannt in Richtung Wald. Der 18jährige wurde leicht verletzt. Zeugen der Tat die Angaben zu der Dreiergruppe und dem Tathergang machen können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

