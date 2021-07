Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bilanz der Polizei zu Schwerpunktkontrollen in Minden

Minden, Bünde (ots)

Fahren unter Drogeneinfluss, kein Führerschein, ein gefälschter Ausweis, mangelhafte Ladungssicherung, überhöhte Geschwindigkeit: Die Liste der Verstöße ist lang, welche die Polizei bei ihren Schwerpunktkontrollen auf der Ringstraße in Minden feststellt hat.

Einsatzkräfte der Wache Minden und des Verkehrsdienstes hatten sich am Freitag bis in die Nachtstunden hinein an verschiedenen Stellen entlang der Ringstraße positioniert. Schon im Laufe des Nachmittags zogen die Beamten in kurzer Zeit vier Autofahrer im Alter von 19 bis 36 Jahren aus Minden, Bünde und Löhne aus dem Verkehr. In allen Fällen besteht der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss. Die Fahrer mussten mit zur Wache für eine Blutentnahme.

Bei einem 20-jährigen Fiat-Fahrer aus Bünde sowie seinem ein Jahr älteren Beifahrer fanden die Ordnungshüter außerdem geringe Mengen an Drogen sowie ein Messer. Zudem bemerkten die Polizisten Manipulationen an dem Lichtbild in einem Ausweis des 20-Jährigen. Ein gleich gelagerter Fall ergab sich schließlich noch am späten Abend. Hier verlief bei einem Audi-Fahrer aus Porta Westfalica ein Drogentest ebenfalls positiv. Eine auch bei ihm aufgefundene geringe Menge an Drogen wurde sichergestellt.

Einem 33-jährigen Mindener droht ein Ermittlungsverfahren, da er ohne gültige Fahrerlaubnis am Steuer seines VW saß. Der Mann konnte sich nicht ausweisen und gab, wie sich später herausstellte, falsche Personalien gegenüber den Polizisten an. Weitere Ermittlungen brachten zu Tage, dass dem Mindener die Fahrerlaubnis entzogen wurde.

Zur Bilanz der Geschwindigkeitsverstöße zählten 34 Verwarnungsgelder sowie ein Dutzend Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ferner wurde bei der Kontrolle eines Kradfahrers festgestellt, dass offenbar technische Mängel an dem Motorrad vorhanden waren. Auf den Mann kommt ein Bußgeldverfahren zu. Weiterhin ahndeten die Einsatzkräfte zwei Verstöße aufgrund der verbotenen Nutzung eines Mobiltelefons bei einem Auto- und einem Radfahrer.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell