Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht: Polizei sucht Audi-Fahrer

Preußisch Oldendorf, Bünde (ots)

Auf der Bünder Straße an der Einmündung zur Eickwiesenstraße, unmittelbar an der Grenze zum Nachbarkreis Herford, ist es am vergangenen Wochenende zu einer Unfallflucht gekommen. Da der bisher unbekannte Fahrzeugführer von der Straße abkam und Verkehrsschilder umfuhr, sich anschließend aber von der Örtlichkeit entfernte, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Dazu können die Ermittler eine genauere Beschreibung des offenbar involvierten Audis geben.

Am frühen Sonntagmorgen zwischen 2 und 2.30 Uhr hörte ein Anwohner ein offenbar schnell fahrendes Fahrzeug, plötzlich Bremsgeräusche und daraufhin einen mutmaßlichen Aufprall. Bei einem Blick aus seinem Fenster konnte er hingegen lediglich beobachten, dass wenig später ein PKW die Örtlichkeit wieder verließ. Als er später den entstandenen Schaden erkannte, gab er seine Beobachtungen den Beamten gegenüber zu Protokoll. Dies tat am Morgen zudem eine weitere Zeugin.

Die Ermittler gehen davon, dass der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem PKW die Bünder Straße aus Richtung Bünde kommend nach Börninghausen hin befuhr und dabei in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache nach links von der Straße abkam. Dabei kollidierte das Auto mit den Verkehrsschildern und geriet über den Grünstreifen auf den Geh- und Radweg. Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass es sich bei dem verwendeten PKW um einen Audi A 6 der Ausstattungsvariante S-Line in der Farbe lavagrau handeln könnte. Die Produktion des Autos könnte aufgrund der aufgefundenen Bauteile der linken Fahrzeugseite ab dem Monat Mai des Jahres 2017 erfolgt sein.

Wer Hinweise zu dem benutzten PKW oder dem Fahrzeugführer geben kann, der wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Lübbecke unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell