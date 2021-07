Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vom Fahrersitz auf die Rückbank geschlängelt: Autofahrer versucht Polzisten zu täuschen

Preußisch Oldendorf, Bad Essen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in Preußisch Oldendorf hat ein 27-jähriger Autofahrer vergeblich versucht, die Polizisten zu täuschen. Als die Beamten den Wagen in der Nacht zu Sonntag an der Jahnstraße stoppten, schlängelte sich der Mann vom Fahrersitz auf die Rückbank.

Das entging den wachsamen Augen der Ordnungshüter jedoch nicht. Zudem hatte der 27-Jährige bei der Aktion einen seiner Schuhe im Fußraum verloren. Angesichts dieser Beweislage räumte der Mann aus Bad Essen ein, gefahren zu sein. Der Grund für sein Verhalten wurde in der Folge schnell deutlich, als bei ihm ein Alkohol- und Drogentest positiv verlief. Zudem steht der Bad Essener im Verdacht, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Dem Mann wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Ihm droht ein umfangreiches Ermittungsverfahren.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell