POL-MI: Falsche Kennzeichen an Boot und Anhänger

Petershagen (ots)

Die Wasserschutzpolizei hat am Sonntagmittag (4. Juli, 12.45 Uhr) bei der Kontrolle einer Sportbootführerin (61) samt angehängtem Wakeboard-Fahrer (56) auf der Weser (km 212,0) den richtigen Riecher gehabt: Keiner von beiden konnte einen entsprechenden "Führerschein" vorweisen. Zudem waren an dem Boot sowie an dem dazugehörigen Anhänger falsche Kennzeichen angebracht.

Da sich beide Wassersportler in Widersprüche verwickelten und nicht geklärt werden konnte, wem das Boot und der Anhänger tatsächlich gehören, stellten die Beamten beides sicher.

