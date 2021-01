Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auf dem Weg zu einem Duell? - 15-Jähriger mit Gaspistole im Bahnhof

Mülheim an der Ruhr (ots)

Gestern Abend (14.Januar) entdeckten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Jugendlichen mit einer griffbereiten Pistole an der Hose. Sofort wurde der Mann gestoppt und vorläufig festgenommen.

Gegen 18 Uhr bestreiften Einsatzkräfte anlässlich der Waffenverbotszone den Hauptbahnhof Mülheim an der Ruhr. Hier bemerkten sie einen Jugendlichen, der mit einer Pistole am Hosenbund durch den Bahnhof ging. Der Mülheimer wurde sofort angehalten und kontrolliert.

Bei der Pistole handelte es sich um eine verbotene Gaspistole. Zudem fanden die Beamten beachtliche 71 Patronen für die Waffe auf.

Die Bundespolizisten stellten die Waffe und die Patronen sicher und informierten den Erziehungsberechtigten. Dieser kam wenig später auch sichtlich verärgert über seinen Sprössling zu den Beamten und nahm ihn in seine Obhut.

Die Bundespolizei leitete Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

In diesem Zusammenhang verweist die Bundespolizei auf die seit dem 13.01.2021 bestehende Waffenverbotszone in den Hauptbahnhöfen Essen und Mülheim an der Ruhr.

