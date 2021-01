Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Drogenschmuggler mit nicht geringer Menge an Kokain und Heroin fest

Aachen (ots)

Eine Streife der Bundespolizei wollte am Mittwochabend an der BAB 4, an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg, ein aus den Niederlanden kommendes Fahrzeug mit Insassen einer Kontrolle unterziehen.

Kurz vor der Ausfahrt beobachteten die eingesetzten Beamten, wie ein Päckchen aus der Beifahrerseite geworfen wurde. Sofort wurde auf dem Seitenstreifen der Autobahn das Fahrzeug gestoppt und nach kurzer Absuche das Päckchen aufgefunden. In ihm befanden sich über 104 Gramm Kokain und fast 20 Gramm Heroin. Die beiden Insassen, ein 43-jähriger Deutscher und eine 41-jährige Deutsche, wurden festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurden noch in der Ablage der Beifahrertüre kleinere Mengen an Marihuana und Haschisch festgestellt und zusammen mit den bereits aufgefundenen Betäubungsmitteln beschlagnahmt.

Die festgenommenen Personen wurden zur Wache nach Eschweiler verbracht, wo ihnen die Fingerabdrücke abgenommen wurden. Im Anschluss wurden sie mit den beschlagnahmten Betäubungsmitteln an Beamte des Zollfahndungsamtes Essen übergeben. Hier erklärte sich der 43-Jährige alleinverantwortlich für die eingeschmuggelten Betäubungsmittel, so dass die 41-Jährige wieder auf freien Fuß belassen wurde. Nach seiner Beanzeigung wegen der Einfuhr einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln im Schwarzmarktwert von ca. 5000,- Euro wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft gegen den Betroffenen verhängte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Aachen

PHK Bernd Küppers



Telefon: +49 (0)241 56837 0

E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de



Twitter: @BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bahnhofplatz 3

52064 Aachen



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell