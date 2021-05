Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Auto am Kanonenberg beschädigt

Flensburg (ots)

Am Montag, 03.05.2021, wurde im Kanonenberg auf dem Parkplatz der Auguste-Viktoria-Schule in Flensburg ein grauer Hyundai IX20 erheblich beschädigt. An dem Fahrzeug wurden von einem bislang unbekannten Täter drei Reifen zerstochen und zudem der Lack rundherum zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1500.- EUR. Die Tat ereignete sich in den Vormittagsstunden in der Zeit von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Flensburg (Kommissariat 7) unter der Telefonnummer 0461-484 0 zu melden.

