Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Flensburg (ots)

Mittwochabend (05.05.21), um 22.00 Uhr, wurden zivile Streifenpolizisten in der Raiffeisenstraße in Flensburg auf ein klirrendes Geräusch aufmerksam. Als die Beamten dem Geräusch nachgingen, stellten sie fest, dass in ein Baugeschäft eingebrochen wurde. Auf dem Firmengelände konnten sie einen polizeibekannten 23-Jährigen vorläufig festnehmen. Der junge Mann hatte die Scheibe einer Werkstatt-, bzw. Lagerhalle eingeschlagen, da er dort aber nicht weiterkam eine Tür zur Halle gewaltsam geöffnet und aus dieser mehrere Fahrzeugschlüssel des Baugeschäfts entwendet. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht allein unterwegs. Ein 26-Jähriger, ebenfalls polizeilich nicht unbekannter Mann, hatte während des Einbruchs in einem Auto vor dem Betriebsgelände gewartet. Er wurde ebenfalls vorläufig festgenommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Flensburg, wurden die beiden Männer wieder nach Hause entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell