Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig - Streifenwagen verunfallt während der Einsatzfahrt in Berliner Straße/Kattenhunder Weg, Polizei sucht weitere Unfallzeugen

Schleswig (ots)

Am Sonntagnachmittag (02.05.21), um 15.28 Uhr, befuhr ein Streifenwagen mit Sonder- und Wegerechten die Berliner Straße in Fahrtrichtung Mühlenredder zu einem Einsatz. An der Ampelkreuzung Berliner Straße/Kattenhunder Weg wurde der Streifenwagen bei roter Ampel in den Kreuzungsbereich gelenkt, als eine Autofahrerin ihren Nissan aus der Straße Kattenhunder Weg in Richtung Stadtfeld, bei für sie grüner Ampelschaltung in den Kreuzungsbereich lenkte. Es kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der Nissan in die linke Fahrzeugseite des Streifenwagens fuhr. Sowohl die 81-Jährige Nissan-Fahrerin, als auch die zwei Polizisten im Polizei-Fahrzeug wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden anschließend stark beschädigt abgeschleppt.

Das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Nord hat die Ermittlungen dieses Verkehrsunfalls aufgenommen und bittet weitere Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04621-94520.

