Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schwesing: Zeugen nach möglicher Verkehrsgefährdung gesucht

Schwesing (ots)

Am Montag (03.05.21), gegen 14:00 Uhr, fuhr auf der B 201 im Bereich Schwesing ein weißer Mercedes Kombi in Schlangenlinien, geriet mehrfach in den Gegenverkehr und beinahe in den Straßengraben. Laut Zeugenaussagen mussten entgegenkommende Autofahrer ausweichen. Der Wagen fuhr in Richtung Husum und konnte von der Polizei gestoppt werden. Die Autofahrerin war nach ersten Erkenntnissen übermüdet.

Die Polizei Husum sucht nun die Autofahrer, die durch die Fahrweise des weißen Mercedes möglicherweise gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04841 - 830 0 zu melden.

