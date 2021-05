Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Kind nach Fahrradsturz gesucht

Flensburg (ots)

Am vergangenen Freitag (30.04.21) kam es gegen 14:00 Uhr in der Marienstraße in Flensburg zu einem Unfall, bei dem ein Kind mit seinem Fahrrad stürzte und anschließend weiterfuhr.

Der Junge im Grundschulalter fuhr in Richtung Nordermarkt. Als in Höhe der Lilienstraße ein Pkw einbog, erschrak sich der Junge und kam zu Fall. Dabei soll er sich Schrammen zugezogen haben. Er fuhr allerdings sofort weiter. Die Autofahrerin informierte die Polizei.

Der Junge, bzw. seine Eltern, werden gebeten, sich beim Verkehrsermittlungsdienst (Tel.: 0461 - 484 0) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell