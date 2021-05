Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll - Einbruch in Einfamilienhaus im Niebüller Zentrum, Polizei sucht Zeugen!

Niebüll (ots)

Im Zeitraum von Montagnachmittag (03.05.21) bis Mittwochmorgen (05.05.21), wurde in ein Einfamilienhaus in der Marktstraße in Niebüll eingebrochen. Der oder die Täter gelangten in das Haus, indem sie die Haupteingangstür, welche zur Marktstraße weist, gewaltsam öffneten. Anschließend wurden alle Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht. Durch eine Tür in den Garten verließen die Einbrecher das Haus unerkannt. Die Kriminalpolizei Niebüll hat die Ermittlungen dieses Einbruchs am Mittwochmorgen übernommen und fragt: Wer hat auffällige Personen im Niebüller Zentrum beobachtet, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten?

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 04661-40110 in Verbindung zu setzen.

