Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nellingen - Auto rutscht auf glatter Straße

In einer Scheune landete ein Pkw am Mittwoch bei Nellingen.

UlmUlm (ots)

Gegen 23 Uhr fuhr ein Pkw in der Steinbossstraße. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und rutschte in eine Scheune. Der Autofahrer überstand den Unfall unverletzt. Den Sachschaden am VW des 18-Jährigen schätzt die Polizei auf ungefähr 5.500 Euro. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Bei Schnee und Eis gilt vor allem: Runter vom Gas! Nur wer langsam fährt, kann noch rechtzeitig reagieren. Halten Sie Abstand und seien Sie bremsbereit. Bitte beachten Sie, dass glatte Straßen nicht immer auf den ersten Blick erkennbar sind. Fahren Sie deshalb vorausschauend.

