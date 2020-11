POL-ESW: Einbruch in Wohnhaus; Schaden im 4-stelligen Bereich; Polizei sucht Zeugen

Polizei Eschwege

In der Goldbergstraße in Herleshausen sind am Dienstagvormittag offenbar Einbrecher unterwegs gewesen und haben sich zu einem Wohnhaus zwischen 09.45 Uhr und 13.35 Uhr gewaltsam Zutritt verschafft. Die Täter drangen schließlich über ein Fenster in das Haus ein, deren Bewohner zur Tatzeit nicht zu Hause waren. Die Täter sahen sich dann in dem Haus um und ließen offenbar Schmuck im Wert von über 1000 Euro mitgehen. Durch den Einbruch richteten die Unbekannten zudem einen Schaden von 500 Euro an.

Die Kriminalpolizei in Eschwege hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet die Bevölkerung jetzt um Mithilfe.

Offenbar kam es im Verlauf des Vormittags, etwa gegen 09.30 Uhr, dazu, dass an der Haustür des geschädigten Ehepaares eine fremde Person geklingelt hat und nach einer Geld-Spende gefragt hat. Die Person wurde dann von den Eigentümern, die zu dem Zeitpunkt noch zu Hause waren, abgewiesen und entfernte sich danach vom Grundstück.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 50 Jahre alt, 170-175 cm groß, dunkle Haare, dunkle Bekleidung, vmtl. Südosteuropäer

Die ermittelnden Beamten fragen sich hierbei insbesondere,

-ob die o.g. fremde Persone mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnte bzw.

-ob diese Person oder andere Personen in der w.o. beschriebenen Weise auch bei anderen Einwohnern geklingelt und so eventuell mögliche Tatobjekte ausgekundschaftet haben könnten?

Darüber hinaus interessiert die Ermittler,

- ob den unmittelbaren Anwohnern in Herleshausen im fraglichen Tatzeitraum fremde Fahrzeuge aufgefallen sind?

Um sachdienliche Hinweise bittet die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

