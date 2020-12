Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Während Spaziergang bestohlen

Ein Rucksack lockte am Mittwochmittag in Geislingen einen Dieb.

UlmUlm (ots)

Zwischen 13 und 13.45 Uhr stellte eine Frau ihr Auto auf einem Parkplatz beim Ostlandkreuz ab und ging mit ihrem Hund spazieren. Ihren Rucksack ließ sie währenddessen auf dem Beifahrersitz liegen. Den sah ein Dieb, schlug die Scheibe ein und stahl ihn. Wertsachen waren nicht im Rucksack und die Geschädigte fand ihn später wieder. Der Schaden an der Scheibe bleibt dennoch. Deshalb warnen die Ermittler davor, in Fahrzeugen keine Wertsachen und Taschen zurückzulassen. Auch nicht kurz. Denn das lockt Diebe an und ein Auto ist kein Tresor.

