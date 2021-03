Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210321.1 Kiel: Tötungsdelikt in Dietrichsdorf

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Samstagabend ist es in Dietrichsdorf zu einem Tötungsdelikt gekommen, bei dem ein 22 Jahre alter Mann verstarb. Tatverdächtig sind zwei Jugendliche.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand der Kriminalpolizei suchten die beiden Tatverdächtigen im Alter von 15 und 17 Jahren den 22-Jährigen gegen 19:30 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Lüderitzstraße in Kiel auf. Im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Mehrere Anwohner informierten zeitgleich Polizei und Rettungsdienst. Trotz umgehender Reanimations-Maßnahmen verstarb der 22-Jährige kurz nach 20 Uhr.

Der 15 Jahre alte Tatverdächtige konnte vor Ort durch Beamte des 4. Reviers festgenommen werden. Der 17-Jährige flüchtete zunächst, stellte sich jedoch im Verlauf der Nacht im Beisein eines Verteidigers der Polizei. Beide befinden sich derzeit im Polizeigewahrsam. Im Laufe des heutigen Sonntages wird die Staatsanwaltschaft über die Vorführung bei dem Haftrichter entscheiden.

Die Tatverdächtigen stammen aus Kiel und dem Kreis Plön und waren mit dem Opfer bekannt. Über Hintergründe der Tat werden derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht. Die Ermittlungen führt das Kommissariat 11 der Kieler Kriminalpolizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft.

Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Die Ermittler suchen weitere Zeugen, die Beobachtungen am Tatabend gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel (0171 / 11 19 118)

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel (0431 / 160 2011)

