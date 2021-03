Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210319.1 Lütjenburg: Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht

Lütjenburg (ots)

Die Polizei Lütjenburg ermittelt derzeit gegen einen 33 Jahre alten Autofahrer, der Anfang März mehrere Fahrzeuge auf der Strecke zwischen Schönwalde und Lütjenburg bedrängt haben soll.

Nach Angaben zweier Zeuginnen habe der Mann am 01. März gegen 16:45 Uhr mit seinem grauen VW Tiguan mit Kieler Kennzeichen die Landesstraße 178 in Richtung Lütjenburg befahren. Hierbei sei er ab Helmstorf auf die beiden Wagen der Frauen teils sehr dicht aufgefahren und habe diese in gefährlicher Fahrweise überholt. Während des Überholvorgangs soll es beinahe zu einem Unfall mit einem entgegen kommenden Fahrzeug gekommen sein.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Nötigung ist eingeleitet. Weitere Zeugen, denen die Fahrweise des Mannes ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter 04381 / 906 331 mit den Lütjenburger Beamten in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell