Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210315.1 Kiel: Festnahme nach Aufbruch eines Staubsaugerautomaten

Kiel (ots)

Sonntagmittag stellten Kieler Polizeibeamte einen 29-jährigen Mann, unmittelbar nachdem er ein Münzfach eines Staubsaugerautomaten aufgebrochen haben soll. Eine Zeugin beobachtete die Tat an einer Tankstelle am Konrad-Adenauer-Damm und rief umgehend die Polizei, was zur vorläufigen Festnahme in Tatortnähe führte.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete Sonntagmittag gegen 12:00 Uhr in Gaarden einen Mann, wie er sich an einem Münzfach eines Staubsaugerautomaten auf einem Tankstellengelände am Konrad-Adenauer-Damm zu schaffen machte. Sie rief sofort die Polizei und beobachtete den Mann weiter, der sich bereits von der Tankstelle entfernt hatte. Die herannahenden Streifen des 4. Polizeireviers Kiel trafen den Tatverdächtigen, allerdings ohne "Beute", in Tatortnähe auf einem Parkplatz eines Baumarktes an und nahmen ihn vorläufig fest. Sowohl der Verbleib als auch die Menge des entwendeten Geldes ist Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen. Der polizeibekannte Kieler kam nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß und muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Falle verantworten. Am Automaten entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Philip Hunecke

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell