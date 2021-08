Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Neuhofen - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Neuhofen (ots)

Am Samstag, 31.07.2021 gegen 15:50 Uhr, fuhr ein 77 Jahre alter Fahrradfahrer gegen ein in der Ludwigshafener Straße in Neuhofen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mercedes-Benz. Der aus Ludwigshafen stammende Fahrradfahrer, welcher keinen Helm trug, stürzte daraufhin mit seinem Rennrad. Hierdurch verletzte er sich augenscheinlich nur leicht am Kopf, wurde aber vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht. An den Grund des Sturzes konnte sich der 77-jährige nicht erinnern. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell