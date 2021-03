Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Raub auf Tankstelle - Festnahme eines Tatverdächtigen

Achim, Oyten, Bremen (ots)

Raub auf Tankstelle - Festnahme eines Tatverdächtigen Achim, Oyten, Bremen. Am Montagvormittag hat die Polizei einen durch das Amtsgericht Verden (Aller) erlassenen Haftbefehl für einen 34-jährigen Mann aus Bremen vollstreckt. Seit Dienstagmittag sitzt dieser in Untersuchungshaft. Der Mann steht im Verdacht, am 03.03.2021 in Achim eine Tankstelle in der Borsteler Landstraße mit einem Messer überfallen zu haben (wir berichteten). Die Staatsanwaltschaft und Polizei prüfen zudem Zusammenhänge zu ähnlichen Taten im Bereich Oyten und Bremen. Hierzu sind sie im engen Austausch mit den Strafverfolgungsbehörden des Landes Bremen. Noch am Montagnachmittag durchsuchten die Beamtinnen und Beamten mehrere Objekte und stellten Beweismittel sicher. Eine detaillierte Auswertung der Durchsuchungsergebnisse wird in den nächsten Wochen stattfinden. Auch Ermittlungen zu dem weiteren Tatverdächtigen werden weiterhin durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell