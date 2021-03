Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Aufbruch eines Geräteschuppens gescheitert

Landkreis Verden (ots)

Aufbruch eines Geräteschuppens gescheitert Thedinghausen. Bereits in der Zeit zwischen dem 13.03.2021 und dem 20.03.2021 versuchten derzeit unbekannte Täter einen Geräteschuppen in der Straße "Am Burgplatz" aufzubrechen. Nach dem Scheitern entfernten sich die Unbekannten vom Tatort. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Thedinghausen unter Telefon 04204/914380 entgegen.

