Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pkw aufgebrochen + Aus dem Verkehr gezogen

Landkreis Osterholz (ots)

Pkw aufgebrochen

Lilienthal. Zu einem Einbruch in ein Auto kam es in der Zeit zwischen Sonntagabend, 21:15 Uhr, und Montag, 01:15 Uhr, im Brauereiweg. Derzeit unbekannte Täter öffneten gewaltsam eine Fahrzeugscheibe des Wagens und entwendeten daraus u.a. das Navigationssystem. Mit dem Diebesgut flohen sie anschließend vom Tatort. Zeugen, die verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, die Polizei (04298/465660) zu kontaktieren.

Aus dem Verkehr gezogen

Osterholz-Scharmbeck. Am späten Sonntagabend kontrollierte die Polizei in der Westerbecker Straße einen 23-jährigen Autofahrer. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar alkoholisiert am Steuer saß. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Polizei veranlasste daraufhin eine Blutentnahme und stellte den Führerschein des Mannes sicher.

