POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von samstag, den 20.03.2021

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von samstag, den 20.03.2021

Lnadkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Granatenfund in Dörverden +++ Raub auf Tankstelle +++ Wintervorräte entwendet +++ Autorennen durch Oyten +++ LKW überfährt Verkehrsinsel +++ Stau nicht erkannt +++ Transporter überladen +++ Auffahrunfall auf A 27 +++ Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Granatenfund in Dörverden

Dörverden. Am frühen Freitagnachmittag führte ein Mann in der Bahnhofstraße Gartenarbeite durch. Beim Buddeln stieß er plötzlich auf einen metallischen Gegenstand. Er meldete sich daraufhin unverzüglich bei der Polizei, da er den Gegenstand für ein mögliches Geschoss hielt. Nach einer Inaugenscheinnahme durch Verdener Polizeibeamte, wurde Kontakt mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst in Hannover aufgenommen. Die Fachmänner konnten den Gegenstand als Panzergranate definieren. Delaborierer des Kampfmittelbeseitigungsdienstes machten sich auf den Weg nach Dörverden und konnten die Granate gesichert aus dem Garten entfernen.

Raub auf Tankstelle

Oyten. Am Freitagabend kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Hauptstraße. Kurz vor Geschäftsschluss begaben sich zwei männliche Täter in den Verkaufsraum der Tankstelle. Sie hielten einer jungen Tankstellenangestellten ein Messer vor und verlangten die Tageseinnahmen. Mit dem erbeuteten Geld flüchteten die zunächst zu Fuß. Eine Täter war ca. 1,80 m groß, blond und von dünner Statur. Er trug eine dunkle Winterjacke mit Kapuze sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung. Sein Alter wurde auf ca. 30-45 Jahre geschätzt. Der weitere Täter war kleiner und jünger als sein Kumpane, trug ebenfalls eine dunkle Jacke mit Kapuze und eine dunkle Jeans. Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Männern machen können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Tel. 04202/9960 zu melden.

Wintervorräte entwendet

Oyten. Ein unbekannter Täter musste wohl sehr hungrig gewesen sein, als er am Freitag zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr ein Mehrfamilienhaus im Bockhorster Weg in Oyten betrat. Er suchte sich den Weg in den Keller, wo er versuchte, mehrere Kellerräume aufzubrechen. Bei einem gelang ihm der Einbruch. Aus diesem Kellerraum entwendete der Täter diverse Lebensmittel und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Oyten unter 04207/911060 zu melden.

Autorennen durch Oyten

Oyten. Bei einer verdeckten Verkehrsüberwachung fiel einer Polizeistreife ein 20jähriger Autofahrer auf, der mit seinem stark motorisierten Mercedes wiederholt mit hoher Geschwindigkeit die Hauptstraße in Oyten entlangfuhr. Ein weiterer Fahrzeugführer verhielt sich ebenfalls auffällig, sodass der Verdacht eines illegalen Fahrzeugrennens aufkam. Die Polizeistreife folgte dem Raser, um eine Verkehrskontrolle durchführen zu können. Hierbei kam es zu teilweise waghalsigen Überholmanövern durch den jungen Mann. Letztendlich gelang es den Polizeibeamten, das Fahrzeug zu stoppen. Dem Fahrer droht nun ein Strafverfahren. Da der Fahrzeugführer auffällig schnell und aggressiv unterwegs war, bittet die Polizei Zeugen, die von der Fahrweise des Mercedes Fahrers betroffen waren, sich bei der Polizei Oyten unter 04207/911060 zu melden.

LKW überfährt Verkehrsinsel

Achim. Am Freitagmittag fährt ein 59jähriger LKW-Fahrer mit seinem LKW in den sogenannten "Gieschenkreisel" aus der Straße Am Schmiedeberg ein und kommt von der Fahrbahn ab. Er überfährt zum einen die Verkehrsinsel und stößt zum anderen mit zwei PKW zusammen, wobei er einen PKW auf einen anderen schiebt. Bei dem Verkehrsunfall wird ein 73jähriger Fahrzeugführer leicht verletzt. Durch die Unfallaufnahme und die Fahrzeugbergungen wurde der Verkehrsfluss am Kreisverkehr eingeschränkt. Dies verursachte einen erheblichen Rückstau im ganzen Stadtgebiet bis hin zur Abfahrt der A27. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 26.000,- Euro.

Stau nicht erkannt

Achim. Am Freitag gegen 13:00 Uhr kam es wegen hohem Verkehrsaufkommen auf der A27 in Fahrtrichtung Hannover zu einem Rückstau bis auf den Verzögerungsstreifen der AS Achim/Nord. Ein 66-jähriger Bremer wechselte auf den linken Fahrstreifen, um abzufahren. Er erkannte das Stauende zu spät und musste seinen VW stark abbremsen. Ein auf dem Verzögerungsstreifen fahrender 63-jähriger Führer eines Lkw aus Wittingen konnte wegen des kurzfristigen Einscherens des Bremers seinen Lkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr auf den Pkw auf und schob diesen in die Außenschutzplanke. Es entstand Sachschaden von ca. 10.000,-EUR.

Transporter überladen

Langwedel. Am Freitag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen Kleintransporter, der mit einem Pkw beladen war. Dabei stellten sie eine Überladung von 1700 kg (über 48%) fest. Sie untersagten die Weiterfahrt und der aufgeladene Pkw musste mit einem anderen Fahrzeug weitertransportiert werden. Weiterhin wurde eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro einbehalten.

Auffahrunfall auf A 27

Verden. Am Freitagnachmittag kam es bei einem Sattelzug gegen 15:50 Uhr zu einem Reifenschaden an seinem Auflieger, weswegen er auf dem Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Verden/Ost in Fahrtrichtung Hannover zum Stillstand kam. Gegen 16 Uhr, noch vor dem Eintreffen der inzwischen verständigten Autobahnpolizei, wechselte ein Lkw vom Haupt- auf den Überholfahrstreifen, um nicht so dicht an der Gefahrenstelle vorbeizufahren. Ein Pkw auf dem Überholfahrstreifen erkannte dies und bremste seinen Pkw ab. Ein weiterer nachfolgender 24-jähriger VW-Fahrer aus Bremen bremste seinen Pkw ebenfalls rechtzeitig ab. Eine weitere 19-jährige VW-Fahrerin aus Bremen erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den VW des Bremers auf. Es entstand Sachschaden von rund 10.000,-EUR, der VW der Bremerin musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Verden. Gegen 17:50 Uhr am Freitag kontrollierten Autobahnpolizisten einen 23-jährigen Tschechen in einem Audi auf Höhe der AS Verden/Nord. Bei der Kontrolle stellten sie eine leichte Alkoholisierung unter der 0,5 Promillegrenze fest. Weiterhin reagierte ein Drogenvortest positiv auf Kokain. Die Beamten ordneten daher eine Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt. Auf den jungen Mann kommt nun ein Bußgeld von mehreren hundert Euro und ein Fahrverbot zu.

Landkreis Osterholz

Diebstahl aus Garage +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis

Diebstahl aus Garage

Lilienthal. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangten unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise in eine Garage in der Ostlandstraße in Lilienthal. Aus der Garage wurde ein Fahrrad sowie ein Satz Alufelgen entwendet. Nach erfolgter Tatausführung entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort. Die Polizei in Lilienthal nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Tel.: 04298/465660 entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Lilienthal. Am Freitagnachmittag befuhr ein 44 Jahre alter Lilienthaler mit seinem Kleinkraftrad die Straße Trupe in Lilienthal. Bei der Kontrolle des Mannes wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnten. Deshalb wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt, so dass der 44-jährige seinen Weg anschließend zu Fuß fortsetzen musste.

