POL-VER: Ermittlungen wegen zunächst ungeklärter Todesursache+Pedelec vor Einkaufsmarkt entwendet+Brieftasche beim Einkauf entwendet+Einbruch in Kindergarten+Bei Unfall verletzt+Rauchentwicklung in Haus

Landkreis Verden (ots)

Ermittlungen wegen zunächst ungeklärter Todesursache Verden. Am Donnerstagnachmittag kontrollierte die Polizei eine Wohnung in der Straße "Plattenberg", nachdem sich Nachbarn Sorgen um einen 49-jährigen Anwohner machten. In der Wohnung fanden die Beamten den Mann dabei leblos vor. Da die Todesursache zunächst ungeklärt war, wurden sofort umfangreiche Ermittlungen durch die Polizei und Staatsanwaltschaft eingeleitet. Eine Obduktion am Freitagmorgen hat den zunächst im Raume stehenden Verdacht hinsichtlich einer Gewalttat nicht bestätigt. Es wurde ein natürlicher Tod festgestellt.

Pedelec vor Einkaufsmarkt entwendet

Kirchlinteln. Am Mittwochnachmittag, gegen 15:10 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Tatverdächtiger ein Pedelec vor einem Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße, in Höhe der Straße "Voigtei". Nach ersten Erkenntnissen kam der Unbekannte zu Fuß und entnahm das Fahrrad gezielt aus dem Fahrradständer. Der Mann wird auf etwa 1.85m geschätzt. Er sei von schlanker Statur und habe eine große Jacke mit einer Kapuze getragen. Vor dem Gesicht habe sich zudem eine Mund-Nasen-Bedeckung befunden.

Brieftasche beim Einkauf entwendet

Verden. In einem Einkaufsmarkt in der Schulstraße kam es am Donnerstagvormittag, in der Zeit zwischen 11:45 und 12:00 Uhr, zu dem Diebstahl eines Portemonnaies. Eine 62-jährige Frau ließ ihre Handtasche beim Einkaufen kurz aus den Augen und bemerkte anschließend, dass ihre darin befindliche Geldbörse offenbar entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Verden (04202/8060) zu kontaktieren. Die Polizei rät grundsätzlich: "Legen Sie Geldbörsen und Handtaschen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufskorb, sondern tragen Sie diese möglichst nah am Körper."

Einbruch in Kindergarten

Dörverden. In der Berliner Straße brachen derzeit unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Kindergarten ein. Nachdem die Unbekannten zunächst gewaltsam ein Fenster öffneten, durchsuchten sie das Gebäude. Ob die Täter Beute machen konnten, ist bisher nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Dörverden unter Telefon 04234/943960 entgegen.

Bei Unfall verletzt

Langwedel. Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 19-jährigen und einem 39-jährigen Autofahrer kam es am Donnerstagnachmittag in der Verdener Straße (L 158). Als der 39-Jährige bei seiner Fahrt in Richtung Langwedel verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr der 19-Jährige ihm auf. Der junge Mann wurde hierbei leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Pkw war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei derzeit auf mindestens 3000 Euro.

Rauchentwicklung in einem unbewohnten Haus

Achim. Im Haferkamp kam es am Freitagvormittag zu einer Rauchentwicklung in einem leerstehenden Einfamilienhaus. Durch die Freiwillige Feuerwehr konnte ein aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geratener Baumwolllappen umgehend gelöscht werden, sodass lediglich ein geringfügiger Sachschaden entstand. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

