Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbrüche in Wohnungen gescheitert + Unfall mit hohem Sachschaden

Landkreis Osterholz (ots)

Einbrüche in Wohnungen gescheitert

Lilienthal. Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmittag in der Hauptstraße. Derzeit unbekannte Täter scheiterten bei dem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus an einer Eingangstür zu einer Wohnung und flüchteten erfolglos ohne Diebesgut vom Tatort. Ebenfalls ohne Beute mussten unbekannte Täter flüchten, nachdem sie versuchten, in zwei Wohnungen in der Falkenberger Landstraße, in Höhe "Auf dem Kamp", einzubrechen. Eine Tat soll sich bereits zwischen dem 07.03.2021 und dem 08.03.2021 ereignet haben. Der andere Versuch lag in der Zeit zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmittag. In den drei Fällen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Diese nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04298/465660 entgegen.

Unfall mit hohem Sachschaden

Ritterhude. Auf der Landesstraße 135 ("alte B6") kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 68-jährigen und einem 28-jährigen Autofahrer. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete der 68-jährige Mann beim Abbiegen auf die Erver Straße die Vorfahrt des entgegenkommenden 28-Jährigen. Durch den Zusammenstoß war der Wagen des 28-Jährigen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte bei mindestens 10.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell