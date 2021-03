POL-VER: Autofahrer fährt Schlangenlinien + Bei Unfall leicht verletzt + Unfallfahrer geflüchtet + Auto beim Abbiegen übersehen

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Osterholz (ots)

Autofahrer fährt Schlangenlinien

Lilienthal. Am Dienstagnachmittag fuhr ein 35-jähriger Autofahrer in Schlangenlinien über die Heidberger Straße in Richtung Lilienthal. Dabei geriet er auch immer wieder auf die Gegenfahrbahn, wodurch entgegenkommende Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten. Bei der Kontrolle durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Mann offensichtlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von über 3,4 Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme und untersagtem den Mann die Weiterfahrt. Neben einem Strafverfahren darf der Mann sich wohl auf den Verlust seiner Fahrerlaubnis gefasst machen.

Bei Unfall leicht verletzt

Lilienthal. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen in der Falkenberger Landstraße (L 133) zwischen einem 22-jährigen Autofahrer und einem 33-jährigen Lkw-Fahrer. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 22-Jährige in Richtung Lilienthal unterwegs und fuhr in Höhe der Einmündung zur Straße "Erste Landwehr" auf den Lkw des 33-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß wurde ein 28-jähriger Mitfahrer im Pkw leicht verletzt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mindestens 2000 Euro.

Unfallfahrer geflüchtet

Osterholz-Scharmbeck. In der Königsberger Straße fuhr ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 11:30 Uhr, gegen einen am Fahrbahnrad geparkten Pkw. Hierbei entstand ein Sachschaden am Heck des Autos. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck (04791/3070) entgegen.

Auto beim Abbiegen übersehen

Ritterhude. Ein 37-jähriger Autofahrer musste am Dienstagnachmittag mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, als er nach derzeitigen Erkenntnissen beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto übersah. Der 37-Jährige befuhr zuvor die Ihlpohler Heerstraße in Richtung Bremen und wollte nach links in die Straße "Am Denkmal" abbiegen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem 75-jährigen Autofahrer. Durch die Wucht des Aufpralls krachte der 37-jährige Fahrer schließlich gegen ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Beide Autos waren durch den Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte bei etwa 6000 Euro liegen.

