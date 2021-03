Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Bei Unfall leicht verletzt

Landkreis Verden (ots)

Verden. In der Straße "Osterkrug" (L 171) kam es in Höhe der Autobahnauffahrt Verden-Nord am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 21-jährigen Autofahrer und einer 44-jährigen Autofahrerin. An der dortigen Ampelanlage fuhr der junge Mann auf den Wagen der 44-Jährigen auf, als diese verkehrsbedingt halten musste. Die Autofahrerin wurde hierbei leicht verletzt.

