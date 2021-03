Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Büro aufgebrochen + Einbruch gescheitert

Landkreis Osterholz (ots)

Büro aufgebrochen

Vollersode. Zu einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Straße "Giehle" kam es in der Zeit zwischen Freitagmittag und Samstagnachmittag. Bisher unbekannte Täter öffneten gewaltsam eine Fensterscheibe und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Danach entfernten sich die Unbekannten vom Tatort. Ob die Täter Beute machen konnten, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Diese nehmen die Beamten unter Telefon 04793/957580 entgegen.

Einbruch gescheitert

Lilienthal. Am Samstagabend, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter die Terrassentür eines Reihenhauses in der Danziger Straße aufzubrechen. Als dies Misslang, flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei in Lilienthal unter der Telefonnummer 04298/465560 entgegen.

