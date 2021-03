Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brand eines Wohnhauses + Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Freibad + Unfall auf Autobahn + Zwei Autos nach Unfall abgeschleppt

Landkreis Verden (ots)

Brand eines Wohnhauses

Dörverden. Am Sonntagnachmittag brannte ein Haus in der Hoyaer Straße aus bisher ungeklärter Ursache vollständig aus. Das Feuer konnte durch einen 21-jährigen Anwohner festgestellt werden, der umgehend die Freiwillige Feuerwehr alarmierte. Während der Löscharbeiten durch ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr verletzte sich ein Brandbekämpfer leicht. Der Anwohner hatte zudem Rauchgase eingeatmet und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Um eine Gefahr für Personen zu minimieren, wurde am Abend ein Dachgiebel inklusive einer Mauer gezielt durch die Freiwillige Feuerwehr und das Technische Hilfswerk niedergerissen. Nach ersten Schätzungen entstand durch das Feuer ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Freibad Verden. Zu einem Einbruch in ein Freibad kam es in der Zeit zwischen Samstag, 22:00 Uhr, und Sonntag, 00:15 Uhr, in der Straße "Saumurplatz". Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich mindesten zwei bisher unbekannte Männer Zutritt zum Gelände und versuchten einen Kiosk aufzubrechen. Ob dabei Gegenstände entwendet wurden, ist bisher nicht bekannt. Einer der Tatverdächtigen wird auf etwa 1.70m und ca. 28 Jahre geschätzt. Er soll blonde Haare gehabt haben und von schlanker Statur gewesen sein. Bekleidet sei der Mann mit einer dünnen Jacke gewesen. Der andere Tatverdächtige wird auf ca. 1.80m und 24 Jahre geschätzt. Er sei von dicklicher Statur gewesen und soll blondes Haar gehabt haben. Der Mann habe eine schwarze Jogginghose und einen Pullover getragen. Hinweise nimmt die Polizei in Verden (04231/8060) entgegen.

Unfall auf Autobahn

Achim. Auf der A27 in Fahrtrichtung Walsrode kam es am Sonntagvormittag, gegen 11:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, als ein derzeit unbekannter Autofahrer mit einem blauen Skoda von dem rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Hierbei musste ein 25-jähriger Autofahrer, der von hinten kam, stark abbremsen und ausweichen. Der 25-Jährige geriet daraufhin ins Schleudern und stieß mit der Mittelschutzplanke zusammen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, die Autobahnpolizei in Langwedel (04232/945990) zu kontaktieren.

Zwei Autos nach Unfall abgeschleppt

Langwedel. Am Sonntagabend kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 37-jährigen Autofahrer und einer 62-jährigen Autofahrerin auf der A27. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 37-Jährige in Richtung Bremen und übersah dabei die vorausfahrende 62-Jährige. Als der Autofahrer auswich, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass dieses gegen die Mittelschutzplanke und schließlich gegen das Auto der 62-Jährigen stieß. Beide Autos waren daraufhin nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

