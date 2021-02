Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Falschen Bankmitarbeiter am Telefon

Kreis Soest (ots)

Ein angeblicher Bankmitarbeiter rief am Montag (15. Februar) einen älteren Bürger im Kreis Soest an und erklärte ihm, dass jemand auf sein Konto zugegriffen habe oder es versucht hätte. Um sein Konto wieder schützen zu können, überredete der Betrüger den Mann mit ihm seine Kontodaten abzugleichen. Hierbei sagte er ihm auch die PIN und TAN-Nr.. Am nächsten Tag stellte der Mann fest, dass der Betrüger offensichtlich mehrere tausend Euro von seinem Konto abgebucht hatte. Die Polizei möchte darauf hinweisen, dass Bankangestellte sie niemals anrufen und nach ihrer PIN- oder TAN-Nr. fragen werden. Im Zweifelsfall beendeten sie das Gespräch und rufen die Bank selbstständig an. (reh)

