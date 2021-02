Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Halbemond - Von Fahrbahn abgekommen

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Eine 62-jährige Autofahrerin aus Großheide ist am Montag in Halbemond von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau war gegen 9 Uhr mit ihrem VW auf der Straße Am Berumerfehnkanal unterwegs, als sie auf der winterglatten Fahrbahn nach rechts von der Straße abkam. Sie rutschte mit dem Auto in den Graben. Die 62-Jährige sowie drei Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Wagen musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell