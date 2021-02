Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Fahrrad gestohlen +++ Aurich - Einbruch in Autowerkstatt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Fahrrad gestohlen

Im Rotenburger Weg in Wiesmoor hat ein Unbekannter am Wochenende ein hochwertiges Mountainbike gestohlen. Das schwarze E-Bike der Marke Bulls stand zur Tatzeit, zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, im Schuppen eines Mehrparteienhauses. Sachdienliche Hinweise auf den Verbleib des Mountainbikes nimmt die Polizei Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 914050.

Aurich - Einbruch in Autowerkstatt

In eine Autowerkstatt in Aurich ist in der Nacht zu Dienstag eingebrochen worden. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 6.40 Uhr, in der Esenser Straße gewaltsam Zutritt zu dem Büro der Werkstatt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand von Ermittlungen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell