Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Garagenaufbrüche in Bismarck - die Polizei sucht Zeugen

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Unbekannte haben am vergangen Donnerstag, 7. Januar 2021, und Freitag, 8. Januar 2021, Garagen in der Altstadt aufgebrochen. Mehrere Anwohner erstatteten Anzeige wegen Diebstahls. Der oder die Unbekannten öffneten mindestens vier Garagen auf einem Hinterhof an der Schultestraße. In zwei Fällen stahlen die Täter Fahrräder, aus den beiden anderen Garagen wurde nichts entwendet. Auch auf einem angrenzenden Garagenhof an der Bismarckstraße öffneten die Täter ein Garagentor, ohne etwas zu entwenden. In einer Garage an der Bickernstraße stahlen Unbekannte schließlich im selben Zeitraum einen Staubsauger und eine Solarleuchte aus einer Garage. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Donnerstag um 15 Uhr und Freitag um 17 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209/ 365 -8112 oder an die Kriminalwache unter -8240.

