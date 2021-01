Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte zerkratzen Autos und brechen in Werkstatt ein

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, 8. Januar 2021, 19 Uhr und Samstag, 9. Januar 2021, 10 Uhr, sechs Autos auf einem Hof an der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke Nord auf Höhe des Schalker Bahnhofs zerkratzt und sind in eine dortige Autowerkstatt eingebrochen. Der 40 Jahre alte Besitzer bemerkte die Tat und verständigte die Polizei. Aus der Werkstatt entwendeten die Unbekannten mehrere Fahrzeugteile. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209/ 365 -8112 oder an die Kriminalwache unter -8240.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell