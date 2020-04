Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Häufung von Anrufen falscher Polizeibeamter

Mannheim (ots)

Im Laufe des Dienstagabends erhielten zahlreiche Senioren in Mannheim, Heidelberg und im gessamten Rhein-Neckar-Kreis Anrufe von falschen Polizeibeamten. Die Angerufenen haben glücklicherweise richtig reagiert und aufgelegt, so dass es bislang bei Betrugsversuchen blieb. Damit das so bleibt, rät die Polizei in solchen Fällen folgende Ratschläge zu beherzigen:

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen sich diese durch die Telefonauskunft geben.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de

