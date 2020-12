Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.12.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Künzelsau: Zeugen nach Spiegelstreifer gesucht

Die Polizei Künzelsau sucht nach Zeugen, die beobachten konnten, wie die Außenspiegel zweier Autos am Montagnachmittag bei Künzelsau zusammenstießen. Ein 24-Jähriger und eine 73-Jährige waren gegen 17.30 Uhr in ihren Autos in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf der Landstraße zwischen Künzelsau-Kocherstetten und Weilersbach unterwegs. Rund zwei Kilometer vom Ortseingang nach Weilersbach fuhren der VW und der Fiat aneinander vorbei und berührten sich dabei an den Außenspiegeln. Dabei entstanden Schäden in Höhe von rund 600 Euro. Um zu klären, wer zu weit auf der Spur des anderen fuhr, hofft die Polizei Künzelsau auf Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

