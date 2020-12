POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.12.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Obrigheim: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte von Dienstag, den 1. Dezember, auf Mittwoch, den 2. Dezember, einen Verkehrsunfall bei Obrigheim und flüchtete anschließend. Der Unbekannte war von Aglasterhausen nach Mosbach unterwegs und fuhr an der Abfahrt nach Obrigheim über eine Verkehrsinsel. An der Verkehrsinsel entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss, ohne die Polizei zu verständigen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Polizei Mosbach zu melden.

Höpfingen: Von der Fahrbahn abgekommen - Drei Verletzte

Ein 18-Jähriger ist am Montag gegen 21 Uhr zwischen Waldstetten und Walldürn mit seinem Seat von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Der Seat des 18-jährigen Fahrers verlor aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve die Bodenhaftung und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Wagen an einer Verkehrsbegrenzung ab und kam in einem Acker zum Stehen. Durch den Aufprall wurde der Fahrer schwer, seine beiden Mitfahrer leicht verletzt. Die Fahrzeuginsassen kamen in Krankenhäuser. An dem Seat des Fahrers entstand Totalschaden von circa 8.000 Euro.

Buchen: Zeugen nach gefährlichem Überholvorgang gesucht

Eine leichte Linkskurve und Gegenverkehr hinderten einen Sattelzugfahrer am Montag gegen 15 Uhr nicht, zwei Traktoren bei Bödigheim zu überholen. Die beiden Traktoren waren hintereinander von Buchen nach Bödigheim unterwegs, als kurz vor Bödigheim ein Sattelzug trotz unübersichtlicher Verkehrslage zum Überholvorgang ansetzte. Als der Sattelzug auf gleicher Höhe mit dem vorderen Traktor war, kam auf der Gegenfahrbahn ein vermutlich silberner Kleinwagen entgegen weshalb der Sattelzug daraufhin unmittelbar vor dem Traktor einscherte. Nur durch ein Ausweichmanöver des silbernen Autos und einer Vollbremsung des Traktorfahrers konnte ein Unfall verhindert werden. Die Polizei Buchen bittet nun den Fahrer des silbernen Kleinwagens und weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

