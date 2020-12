POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.12.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.12.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Weinsberg: Fahrzeugteile demontiert - Zeugen gesucht

Unbekannte montierten am vergangenen Wochenende mehrere Autoteile an einem geparkten Auto ab. Zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 11 Uhr, begaben sich die Täter zu dem Betriebsgelände eines Autohauses in der Haller Straße in Weinsberg. Dort machten sie sich an dem an der Nordseite abgestellten Jeep Grand Cherokee zu schaffen und demontierten mehrere Fahrzeugteile. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920, zu melden.

Neckarsulm: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalls in Neckarsulm, bei dem ein weißer VW Golf gegen ein geparktes Auto prallte und anschließend davonfuhr. Gegen 16 Uhr stand der VW Up in der Stuttgarter Straße. Beim rückwärts Ausparken touchierte der Unfallverursacher mit seinem weißen Auto den Kleinwagen und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Leingarten: Zeugen nach Unfall gesucht

Nachdem ein Fahrzeug einen am Straßenrand geparkten Transporter touchierte, kümmerte sich der Unfallverursacher nicht um den entstandenen Sachschaden. Am Montagvormittag stellte ein Paket- und Briefzusteller seinen Elektro-Transporter am Fahrbahnrand der Heilbronner Straße in Leingarten ab. Als er gegen 11 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war der linke Außenspiegel abgefahren. Der Unfall müsste von mehreren Personen beobachtet worden sein. Einer der Zeugen notierte sogar das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs und hinterließ es an dem beschädigten Transporter. Die Polizei bittet nun den Zeugen oder die Zeugin, die den Zettel geschrieben hat, sich beim Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden. Weitere Zeugen werden ebenfalls gebeten sich an die Polizei zu wenden.

Heilbronn: Unfall mit hohem Sachschaden

Bei einem Unfall in Heilbronn entstand am Montagnachmittag ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro. Gegen 15 Uhr befuhr ein 81-Jähriger mit seinem Skoda die Oststraße. Auf dem dortigen Einfädelstreifen konnte der Mann mit seinem Auto nicht nach links einscheren, da dort bereits Autos fuhren. Da der Mann weiter auf seiner Spur fuhr und nicht bemerkte, dass sich die Fahrbahn verengte, prallte sein Pkw gegen einen nach dem Einfädelungsstreifen abgestellten VW Golf. Durch die Kollision entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

Heilbronn: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich am vergangenen Wachende unbemerkt Zutritt zu einem Kindergarten in Heilbronn. Die Täter begaben sich zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr, zu dem Gebäude in der Hofstattstraße. Dort hebelten die Unbekannten ein Fenster gewaltsam auf und betraten hierdurch die Räume. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher das Inventar und entwendeten mehrere elektronische Geräte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich an das Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 31388, zu wenden.

Eppingen: Geparktes Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Ein unbekannter beschädigte am Montagmorgen mit seinem Fahrzeug einen in Eppingen geparkten Pkw und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr stand die Mercedes C-Klasse auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Katharinenstraße. Innerhalb dieser Zeit prallte der Unfallverursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Wagen. Anschließend fuhr er davon und informierte nicht den Eigentümer oder die Polizei. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten sich bei der Polizei telefonisch zu melden. Das Polizeirevier ist rund um die Uhr unter 07262 60950 erreichbar.

A6 / Weinsberg: Deutlich überladen

Eine Verkehrskontrolle eines Kastenwagens mit Anhänger auf der Autobahn 6 bei Weinsberg brachte erstaunliches zum Vorschein. Gegen 10.30 Uhr war ein 46-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter mit Anhänger zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Bretzfeld unterwegs als er durch eine Polizeistreife kontrolliert wurde. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann sein Fahrzeuggespann deutlich überladen hatte. Der Kastenwagen war um 97 Prozent und der Anhänger um 83 Prozent überladen. Somit brachte der Sprinter knapp sieben Tonnen anstelle von 3,5 Tonnen und der Anhänger fast 1,4 Tonnen statt erlaubten 0,75 Tonnen auf die Waage. Somit war die Weiterfahrt für den Mann beendet und das Fahrzeuggespann musste stehen bleiben.

A81 / Wunnenstein: Drogen- und Alkoholkontrollen auf der Autobahn

Auf der Autobahn 81 bei Wunnenstein wurden am Montagvormittag zwischen 7 Uhr und 11 Uhr Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Erfreulicherweise wurden den Überprüfungen keine Betrunkenen oder unter Drogenbeeinflussung stehende Fahrer oder Fahrerinnen festgestellt. Insgesamt wurden 22 Fahrzeuge, 34 Personen und 68 Dokumente kontrolliert. Bei zwei Fahrzeugen wurde eine Überladung zwischen 10 Prozent und 29 Prozent festgestellt. Zudem war bei einem Auto die Betriebserlaubnis wegen technischen Veränderungen am Fahrzeug erloschen. Ein Audi-Fahrer fiel besonders negativ auf. Erst drängelte der Mann mit seinem Auto hinter einen zivilen Streifenwagen und nachdem die Polizeibeamten den Audi vorbeifahren haben lassen, wiederholte er die Drängelei bei einem vorausfahrenden BMW. Bei dieser Aktion konnte die Fahrweise des Audi-Fahrers mittels der Videoaufzeichnungsfunktion des zivilen Polizeifahrzeuges aufgezeichnet werden. Bei der Auswertung der Aufnahme hielt der Mann lediglich einen Sicherheitsabstand von circa 20 Metern zu dem BMW bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von knapp 200 Stundenkilometern. Nun muss der Audi-Fahrer mit einem Fahrverbot rechnen.

