Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Böhl-IggelheimBöhl-Iggelheim (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 09:30 Uhr, und Dienstag, 12:00 Uhr, ist ein in der Forststraße gegenüber einer Physiotherapiepraxis geparkter Pkw beschädigt worden. Ein anderes, bislang unbekanntes Fahrzeug ist vermutlich beim Wenden oder Rangieren dagegen gestoßen und anschließend geflüchtet. An dem beschädigten Pkw befanden sich blaue Lackspuren. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell