POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.12.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

A6/ Öhringen: Unfall unter Drogeneinfluss

Ein 26-jähriger verursachte am Montagmorgen einen Unfall auf der A6 bei Öhringen. Der Mann fuhr gegen 6 Uhr auf der Autobahn in Richtung Mannheim, als er nach links von der Fahrbahn abkam und an der Mittelleitplanke entlang schlitterte. Der Mann meldete den Unfall der Polizei, die bei der Unfallaufnahme drogentypische Verdachtsanzeichen bei dem 26-Jährigen feststellte. Ein Test zeigte, dass der Mann Amphetamine konsumiert haben musste, weswegen es für ihn weiter in ein Krankenhaus zur Blutentnahme ging. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Öhringen: Unfall und auf und davon

Ein LKW kollidierte am Montagmorgen mit einem dahinter haltenden Auto in Öhringen. Der Fahrer des Lasters stand gegen 7.30 Uhr in der Meisterhausstraße an der Einmündung zur Hindenburgstraße. Weil sein Fahrzeug auf der abschüssigen Straße leicht nach hinten rollte, kam es zur Kollision mit einem hinter dem LKW wartenden BMW. Anstatt sich um den Zusammenstoß zu kümmern, fuhr der Lasterfahrer allerdings einfach weiter. Weil ein Zeuge sich jedoch das Kennzeichen merkte, konnte der LKW-Fahrer identifiziert werden. Er wird sich nun wegen Unfallflucht verantworten müssen.

